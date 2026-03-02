Da Trieste in poi | ecco la prima biografia italiana su Leonor Fini

Il 5 marzo al Circolo della Stampa di Corso Italia 13 si terrà la presentazione del libro “Leonor Fini, da Trieste in poi”, la prima biografia italiana dedicata all’artista. L’evento vede protagonisti Arianna Boria e Massimo Premuda, che illustreranno il volume in occasione del trentesimo anniversario dalla morte di Leonor Fini. La scrittura dell’opera si focalizza sulla vita e le opere della pittrice e scrittrice argentina, nata a Buenos Aires nel 1907 e scomparsa a Parigi nel 1996.

