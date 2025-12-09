La vecchiaia è bella. Peccato che duri poco, scrisse Gianni Brera. Il maestro del giornalismo sportivo italiano era solito inserire camei e indirizzi, tra le sue righe, al fine di stimolare riflessioni e provocare. Sembra passato un secolo e invece quelle righe servono: tornare al ‘900 per raccontare un partito (e un mondo) del ‘900. Gianfranco Fini ad Atreju, dopo 17 anni, per la destra di oggi significa una primizia. Ovvero che, come accaduto in passato al centro e alla sinistra, il grande saggio è utile alle nuove generazioni per almeno due ragioni: da un lato avere memoria dei passi in avanti (Fiuggi) e degli errori commessi (scioglimento di An, a cui votò no l’attuale senatore di FdI Roberto Menia ); e dall’altro usare quella memoria per andare incontro al futuro. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Da Fini a Meloni, ecco la destra italiana ad Atreju