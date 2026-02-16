Un tè con Leonor Fini al museo la speciale degustazione ad Abano

Leonor Fini ha ispirato una degustazione di tè al museo di Abano, dove i partecipanti possono assaporare tre varietà diverse. La scelta dei tè e gli abbinamenti sono stati studiati per richiamare le atmosfere e i dettagli delle opere dell’artista, offrendo un’esperienza sensoriale unica. Un evento che unisce arte e gusto, creando un ponte tra il mondo visivo e quello aromatico.

Degustazione speciale di tre tè, con assaggi abbinati pensati per riprenderne le note e i sentori, legati all’universo dell’artista Leonor Fini. Un ponte tra opera e pubblico attraverso il linguaggio non convenzionale del tè che diventa un modo per entrare nei temi dell’immaginario finiano. Evento presso il salone del Museo, in collaborazione e a cura di Incredibilia Tea Room (Monselice, Padova), nell’ambito del public program della mostra Leonor Fini e la collezione grafica Bassi Rathgeb. Evento con biglietto unico al costo di 25 euro comprensivo di degustazione di tè con assaggi abbinati e accesso al museo+mostra.🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

