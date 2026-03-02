Da esterno a punta | perché Diouf è il jolly perfetto per Chivu

Contro il Genoa, il francese Diouf è stato schierato come attaccante accanto a Pio Esposito, passando da ruolo esterno a punta. La sua presenza ha portato novità in campo, con movimenti e pressing che hanno coinvolto anche la fase offensiva. La partita ha visto Diouf protagonista di alcune azioni offensive, contribuendo a creare occasioni e a mettere in difficoltà la difesa avversaria.

Akanji mediano, Carlos Augusto da sinistra a destra, Zielinski in regia e. Diouf punta. Cristian Chivu non smette di stupire né di sperimentare, attinge a tutte le risorse della rosa nerazzurra e compie il nuovo, ennesimo esperimento. Che porta addirittura a trasformare il francese in un attaccante. Chissà che proprio Diouf non possa diventare l'ennesima scommessa vinta del laboratorio interista: nella sfida vinta contro il Genoa, l'ex Lens è subentrato per l'ultimo quarto d'ora al posto di Bonny uscito a causa di un problema fisico dell'ex Parma che almeno al momento sembra di lieve entità. Ci si poteva aspettare che l'inserimento di Diouf potesse portare ad una sorta di dirottamento in avanti di un profilo più offensivo (Frattesi?), invece a tenere compagnia a Pio - subentrato al posto di Thuram - è andato proprio il francese.