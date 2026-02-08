Diouf Inter da oggetto misterioso a jolly nerazzurro | la sorprendente rinascita e il suo impatto

Andy Diouf ha iniziato la stagione come un nome sconosciuto ai tifosi dell’Inter. Arrivato dal Lens in estate, il giovane francese sembrava destinato a fare solo da comprimario. Invece, si è preso il suo spazio e si è trasformato in un elemento fondamentale per la squadra di Inzaghi. Con il passare delle partite, Diouf ha mostrato di avere qualità e grinta, contribuendo con gol e assist importanti. Ora, il suo ruolo è diventato centrale nel centrocampo nerazzurro, dando nuova linfa alla squadra e sorprendendo tutti.

Andy Diouf è una delle sorprese più dolci in casa Inter La media gol, uno ogni 115', è da attaccante vero e il bottino potrebbe aumentare ulteriormente Dopo l'ottima prestazione in Coppa Italia, condita dall'ennesima rete, meriterebbe la conferma #Int facebook

GdS - Un gol ogni 115 minuti. L'Inter inizia a scoprire Diouf e lui scopre Milano: vive in centro e i genitori... x.com