Diouf Inter Chivu accantona l’esperimento da esterno a destra? Il piano per il sostituto di Dumfries

L'Inter valuta le strategie per sostituire Dumfries, che potrebbe lasciare il club. In questo contesto, Chivu sembra abbandonare l’esperimento di impiegarlo come esterno a destra, aprendo nuove possibilità per la rosa nerazzurra. Ecco il quadro delle opzioni e i piani in corso per rinforzare la corsia laterale destra dell’Inter.

di Giuseppe Colicchia . Il tecnico ha le idee chiare. L’esperimento tattico che ha visto Andy Diouf adattato come esterno destro sembra destinato a rimanere un unicum isolato. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nonostante la prova convincente offerta contro il Venezia in Coppa Italia, Cristian Chivu considera quella soluzione puramente emergenziale e non replicabile in campionato. Il tecnico dei nerazzurri ritiene infatti che il centrocampista francese, seppur dotato di grande qualità, non possa garantire l’equilibrio difensivo necessario in partite più equilibrate e combattute rispetto all’ottavo di finale contro i lagunari. Internews24.com Inter, Chivu esulta: due rinforzi a gennaio, uno è Diouf - Ultime notizie in casa nerazzurra, nelle recenti partite il tecnico ha trovato risposte importanti: il punto su Calciomercato. calciomercato.it

Diouf Inter, il centrocampista ha convinto Chivu? Il tecnico sta pensando ad una cosa in vista del Como. Le ultimissime - E Chivu pensa a lui per rilanciarlo titolare contro il Como La vittoria in Coppa Italia non rappresentava, almeno sulla ca ... calcionews24.com

FabrizioRomano: "Volevo chiarire le cifre di Andy Diouf all'Inter. La cifra finale è di 25 mln di euro - facebook.com facebook

Chivu: "Luis Henrique? Parlate sempre di lui e di Diouf ma dopo le prestazioni che hanno fatto possiamo anche smettere di chiedere di loro e perché fanno parte dell'Inter. E' merito loro, hanno avuto pazienza. Ed è merito anche dei compagni e dello sfaff. Son x.com

© Internews24.com - Diouf Inter, Chivu accantona l’esperimento da esterno a destra? Il piano per il sostituto di Dumfries