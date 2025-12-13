Scuola senza rete internet | Da due mesi siamo isolati

Da oltre due mesi, la scuola Cuore Immacolato di Maria in via Ofanto si trova isolata a causa della mancanza di connessione internet e linea telefonica. Un problema che, nel contesto attuale, appare insolitamente grave, compromettendo le attività quotidiane e la comunicazione dell’istituto.

Da ottobre la scuola Cuore Immacolato di Maria, in via Ofanto, fa i conti con un problema che nel 2025 sembra impensabile: l'assenza totale di internet e linea telefonica. Un disservizio che, all'apparenza, potrebbe sembrare superabile, ma che nella scuola digitale di oggi blocca ogni attività quotidiana. Senza rete non funzionano il registro elettronico, le comunicazioni scuola–famiglia, i rapporti con gli enti istituzionali; persino ordini, forniture e fatture passano dall'online, così come una parte della didattica. Per quasi due mesi insegnanti e personale hanno tamponato come potevano, usando i propri telefoni e connessioni private.

