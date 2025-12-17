Da 110 mila a 24 mila euro | legge Salva suicidi e Adiconsum tagliano i debiti una famiglia agrigentina

Una famiglia di Agrigento ha visto ridursi il proprio debito da 110 mila a 24 mila euro grazie alla legge

Da 110 mila a 24 mila euro. È grazie al piano del consumatore, e alla mobilitazione dell'Adiconsum, che una famiglia di agrigentini è passata dal Sovraindebitamento alla ristrutturazione del debito, riprendendo in mano la propria vita. Rate non pagate e l'incubo delle banche: chi sono e come. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

