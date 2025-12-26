Solidarietà a Fiumicino | pacchi alimentari e giochi per famiglie e bambini del territorio

Fiumicino, 26 dicembre 2025 – Giornate all’insegna della solidarietà grazie all’impegno della Misericordia di Fiumicino, che in collaborazione con il Comune ha promosso un’ iniziativa di sostegno alle famiglie in difficoltà del territorio. Il 24 dicembre l’associazione ha provveduto alla consegna di pacchi alimentari a 40 famiglie. Già ieri, invece, sono stati distribuiti giochi e generi alimentari alla casa famiglia di Suor Cristina, che accoglie e si prende cura dei bambini del territorio, per donare loro un momento di serenità e attenzione. “Ringrazio, a nome dell’associazione, la generosità del Sindaco Mario Baccini, che ha saputo rappresentare, a nome di tutti i cittadini, lo spirito solidale che da sempre contraddistingue il nostro territorio, donando pandori e panettoni alle famiglie coinvolte. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

