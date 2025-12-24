Pacchi alimentari per cento famiglie bisognose

Il Lions Club Ferrara Ducale e il Rotary Club Cardinal Lambertini di Poggio Renatico hanno collaborato con la Caritas locale per supportare 100 famiglie in difficoltà. Sono stati raccolti e distribuiti pacchi alimentari contenenti prodotti di prima necessità e articoli per l’igiene personale, inclusi panettoni natalizi. L’iniziativa ha coinvolto le comunità di Vigarano e Poggio Renatico, offrendo un aiuto concreto in un periodo di solidarietà.

Il Lions Club Ferrara Ducale ed il Rotary Club Cardinal Lambertini di Poggio Renatico hanno voluto dimostrare la loro vicinanza alla Caritas di Vigarano e di Poggio Renatico, raccogliendo l'appello per aiutare 100 famiglie bisognose, distribuendo pacchi ben forniti sia di prodotti di prima necessità che per la cura personale, compreso il tipico panettone natalizio: 40 destinati a Vigarano e 60 a Poggio. Il service coinvolge inoltre, Molini Pivetti di Renazzo, Pastificio Andalini di Cento, Conserve Italia di Pomposa e Conad di Vigarano che hanno contribuito ad aumentare la tipologia e la quantità del prodotti.

