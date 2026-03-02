D La principessa Diana e la palpebra di Dio allo Spazio Diamante

Dal 3 all'8 marzo, lo Spazio Diamante ospita lo spettacolo “D La principessa Diana e la palpebra di Dio”, diretto da Luigi Moretti. La rappresentazione vede in scena attori italiani che portano sul palco questa performance teatrale. L'evento si svolge in quella settimana, offrendo un'occasione di visibilità alle produzioni teatrali italiane.

Dal 3 all'8 marzo arriva allo Spazio Diamante lo spettacolo “D La principessa Diana e la palpebra di Dio”, diretto da Luigi Moretti.Lo spettacolo racconta l’icona di Lady Diana Spencer nelle sue vicende umane, esistenziali e sociali, dando voce alla sua figura in una sorta di memoriale postmortem. 🔗 Leggi su Romatoday.it

