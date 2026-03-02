D La principessa Diana e la palpebra di Dio allo Spazio Diamante
Dal 3 all'8 marzo, lo Spazio Diamante ospita lo spettacolo “D La principessa Diana e la palpebra di Dio”, diretto da Luigi Moretti. La rappresentazione vede in scena attori italiani che portano sul palco questa performance teatrale. L'evento si svolge in quella settimana, offrendo un'occasione di visibilità alle produzioni teatrali italiane.
Dal 3 all'8 marzo arriva allo Spazio Diamante lo spettacolo “D La principessa Diana e la palpebra di Dio”, diretto da Luigi Moretti.Lo spettacolo racconta l’icona di Lady Diana Spencer nelle sue vicende umane, esistenziali e sociali, dando voce alla sua figura in una sorta di memoriale postmortem. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: Lady Diana allo Spazio Diamante: un mito che rinasce
Patrick Pistolesi in "Dio c'è": cocktail sul palcoscenico a Spazio DiamanteSanremo, le pagelle delle canzoni: sorpresa Maria Antonietta e Colombre (8), Ermal Meta canta la guerra (7), Elettra ripetitiva (5) Patrick...
Una raccolta di contenuti su Spazio Diamante.
Discussioni sull' argomento D La Principessa Diana E La Palpebra Di Dio Allo Spazio Diamante; D LA PRINCIPESSA DIANA E LA PALPEBRA DI DIO; La Sera Dei Miracoli Al Teatro Ghione.
D LA PRINCIPESSA DIANA E LA PALPEBRA DI DIOSPAZIO DIAMANTE (sala grey) 3-8 marzo Lo spettacolo racconta l’icona di Lady Diana Spencer nelle sue vicende umane, esistenziali e sociali, dando voce alla sua figura in una sorta di memoriale ... politicamentecorretto.com
Spazio ai dettagli inaspettati, dal diamante tra i denti di Irina Shayk alle trecce urban di Alicia Keys. E l'Ariston per la terza serata parla di bellezza internazionale - facebook.com facebook