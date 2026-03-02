Dal 3 all’8 marzo 2026, nello Spazio Diamante di Roma, va in scena lo spettacolo teatrale “D la principessa Diana e la palpebra di Dio”. La rappresentazione si svolge nella sala Grey e presenta una narrazione dedicata alla figura di Lady Diana. La produzione si inserisce nel calendario degli eventi teatrali programmati per questa settimana.

La figura di Lady Diana Spencer continua a esercitare un fascino magnetico sulla cultura contemporanea, trascendendo i confini del gossip per radicarsi nell'immaginario collettivo come simbolo di grazia, dolore e ribellione. Dal 3 all'8 marzo 2026, lo Spazio Diamante di Roma ospita un progetto teatrale di grande intensità emotiva e intellettuale: D la principessa Diana e la palpebra di Dio. Lo spettacolo si propone di andare oltre la superficie mediatica della "principessa del popolo", esplorando le pieghe più nascoste di una personalità complessa, segnata da tensioni esistenziali e sociali che ancora oggi risuonano con sorprendente attualità.

© Ezrome.it - Lady Diana allo Spazio Diamante: un mito che rinasce

