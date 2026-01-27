Patrick Pistolesi in Dio c' è | cocktail sul palcoscenico a Spazio Diamante

Patrick Pistolesi, noto bartender romano, si esibisce in un cocktail sul palcoscenico di Spazio Diamante durante lo spettacolo teatrale

Patrick Pistolesi, noto bartender di Roma arriva sul palcoscenico, allo Spazio Diamante, in occasione dello spettacolo teatrale Dio C'è. Sarà in scena dal 6 all'8 febbraio 2026 nel teatro off indipendente della Capitale che vede la direzione artistica di Alessandro Longobardi. Il titolo dello spettacolo in scena è "Dio c'è", liberamente ispirato ad "Aspettando Godot" di Samuel Beckett. Un testo scritto e diretto da Danilo Meriano, che sarà in scena insieme a Daniele Miglio e Patrick Pistolesi, in una performance che verrà accompagnata delle musiche dal vivo di Erik Martinez, dalla voce di Elena Sofia Girardi e dalla partecipazione con voce fuori scena di Francesco Venditti.

L’evento si inserisce in un percorso di valorizzazione culturale della città, offrendo al pubblico un momento di ascolto e riflessione attraverso la musica live.

