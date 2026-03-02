CX-6e la sfida elettrica del futuro

Al MAXXI di Roma è stata presentata alla stampa la Mazda CX-6e, il nuovo modello elettrico del marchio. L’evento ha riunito giornalisti e addetti ai lavori per scoprire le caratteristiche di questa vettura. La presentazione si è svolta in un contesto che mette in risalto l’innovazione tecnologica e l’approccio sostenibile del costruttore.

Non poteva non essere il MAXXI di Roma il luogo ideale per presentare alla stampa la nuova Mazda CX-6e. In questa location esclusiva, Museo nazionale delle arti del XXI secolo, le linee di Zaha Hadid, incontrano il linguaggio stilistico Kodo e la filosofia costruttiva della casa giapponese. La Nuova Mazda CX-6e incarna l'estetica giapponese attraverso un design pulito, una cura meticolosa dei dettagli e un abitacolo studiato per trasmettere armonia e comfort. Mazda amplia così la propria strategia di elettrificazione introducendo un Suv che interpreta i valori distintivi della Casa: l'uomo al centro, piacere di guida (Joy of Driving) e qualità costruttiva.