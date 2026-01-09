Salone di Bruxelles anteprima per l’elettrica Mazda CX-6e Il prezzo? Una sorpresa – FOTO

Da ilfattoquotidiano.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Salone di Bruxelles è stata presentata in anteprima la Mazda CX-6e, il nuovo modello elettrico del marchio. L’auto si distingue per le sue linee moderne e l’attenzione all’efficienza, offrendo una soluzione sostenibile per il segmento SUV. Il prezzo di lancio, ancora segreto, rappresenta una sorpresa per il mercato. Di seguito, alcune immagini che ne evidenziano le caratteristiche principali.

‹ › 1 5 mazda CX 6e. ‹ › 2 5 mazda CX 6e. ‹ › 3 5 mazda CX 6e. ‹ › 4 5 mazda CX 6e. ‹ › 5 5 mazda CX 6e. Malgrado i dazi imposti a livello comunitario, Mazda è riuscita a confezionare su misura per la CX-6e (prodotta dalla cinese Changan nella Repubblica Popolare nell’ambito di una cooperazione che va avanti da tempo) un prezzo decisamente interessante, che parte da meno di 47.000 euro (46.750). Il modello è ben equipaggiato, con dotazioni come l’head up display (che sostituisce il cruscotto digitale), lo schermo centrale da 26” o il tetto panoramico (1,05 mq di superficie) il cui vetro stratificato termoriflettente isola al 99,7% dai raggi ultravioletti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

salone di bruxelles anteprima per l8217elettrica mazda cx 6e il prezzo una sorpresa 8211 foto

© Ilfattoquotidiano.it - Salone di Bruxelles, anteprima per l’elettrica Mazda CX-6e. Il prezzo? Una sorpresa – FOTO

Leggi anche: Mazda 6e, la berlina elettrica che sposa la filosofia del vuoto

Leggi anche: Mazda CX-5 si rinnova: più spazio, Google integrato e prezzo più vicino

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

salone bruxelles anteprima l8217elettricaSalone di Bruxelles 2026: le auto che guideremo domani tra design, sostenibilità e innovazione - Tutte le novità, i prezzi e le tendenze che cambieranno la mobilità ... lifestyleblog.it

Salone dell’Auto di Bruxelles 2026: debutti mondiali e novità in arrivo - Il palcoscenico dell'automotive europeo si sposta in Belgio: dal 9 al 18 gennaio 2026, il Salone dell’Auto di Bruxelles (Brussels Expo) diventa il centro nevralgico del settore. infomotori.com

salone bruxelles anteprima l8217elettricaLa nuova Opel Astra celebra l’anteprima mondiale al Salone dell’automobile di Bruxelles - Il CEO di Opel, Florian Huettl, ha aperto la conferenza stampa al Salone dell’Automobile di Bruxelles con un bilancio positivo del 2025 e uno sguardo ... clubalfa.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.