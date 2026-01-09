Salone di Bruxelles anteprima per l’elettrica Mazda CX-6e Il prezzo? Una sorpresa – FOTO
Al Salone di Bruxelles è stata presentata in anteprima la Mazda CX-6e, il nuovo modello elettrico del marchio. L’auto si distingue per le sue linee moderne e l’attenzione all’efficienza, offrendo una soluzione sostenibile per il segmento SUV. Il prezzo di lancio, ancora segreto, rappresenta una sorpresa per il mercato. Di seguito, alcune immagini che ne evidenziano le caratteristiche principali.
‹ › 1 5 mazda CX 6e. ‹ › 2 5 mazda CX 6e. ‹ › 3 5 mazda CX 6e. ‹ › 4 5 mazda CX 6e. ‹ › 5 5 mazda CX 6e. Malgrado i dazi imposti a livello comunitario, Mazda è riuscita a confezionare su misura per la CX-6e (prodotta dalla cinese Changan nella Repubblica Popolare nell’ambito di una cooperazione che va avanti da tempo) un prezzo decisamente interessante, che parte da meno di 47.000 euro (46.750). Il modello è ben equipaggiato, con dotazioni come l’head up display (che sostituisce il cruscotto digitale), lo schermo centrale da 26” o il tetto panoramico (1,05 mq di superficie) il cui vetro stratificato termoriflettente isola al 99,7% dai raggi ultravioletti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
