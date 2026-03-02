custodia iphone 16e compatibile con iphone 17e

Una custodia per iPhone 16e è ora compatibile con iPhone 17e, che è stato presentato da Apple come un aggiornamento economico con miglioramenti interni significativi. L’iPhone 17e mantiene un design simile a quello del modello precedente, ma introduce alcune novità tecniche senza modifiche sostanziali all’aspetto esterno. La compatibilità tra le due custodie permette di utilizzare il nuovo dispositivo senza dover cambiare accessori.

l’iPhone 17e è stato presentato da Apple come un aggiornamento economico che integra miglioramenti interni rilevanti senza modifiche sostanziali al design. l’analisi sintetizza le principali specifiche, spiega la compatibilità con accessori esistenti e descrive le nuove opzioni di custodie con magSafe. l’iPhone 17e integra magSafe di serie, un chip A19 e un modem C1X, offrendo un salto prestazionale rispetto ai modelli precedenti. la capacità di base passa a 256 gb, estendendo lo spazio disponibile senza aumentare le dimensioni complessive. il profilo esteriore resta invariato rispetto all’iPhone 16e, con il medesimo layout e le stesse proporzioni. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

