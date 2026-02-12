iphone 17e lancio imminente mentre iphone 16e esaurito in tutto il mondo

Questa mattina si fa strada la notizia che l’iPhone 16e è ormai esaurito in tutto il mondo, mentre il lancio dell’iPhone 17e è ormai vicino. Apple prepara il suo nuovo modello, con alcune novità, e nel frattempo le scorte dell’attuale versione si stanno esaurendo rapidamente.

questo profilo fornisce una panoramica sintetica sulle novità attese da Apple: l’ iPhone 17e, l’ esaurimento dell’inventario dell’iPhone 16e e le principali migliorie previste. si delineano possibili date di debutto, configurazioni di prezzo e specifiche chiave, offrendo una lettura neutra e orientata ai fatti. l’inventario dell’iPhone 16e si è esaurito, segnalando l’arrivo dell’iPhone 17e. secondo fonti autorevoli, i dipendenti delle reti retail hanno riportato esaurimento delle scorte dell’iPhone 16e, accompagnato da segnali di carenza anche per l’iPad Air M3. tali indicazioni alimentano l’ipotesi di un imminente varo del nuovo modello, con una possibile presentazione nelle prossime settimane e una possibile data di lancio fissata al 19 febbraio. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Nei giorni scorsi sono trapelate nuove indiscrezioni su iPhone 17e, il modello “economico” di Apple.

