Curling i fratelli Wranaa battono la Scozia | in finale sarà USA-Svezia

Nel torneo di curling doppio misto ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026, i fratelli Rasmus e Isabella Wranaa hanno vinto contro la team scozzese con un punteggio di 9-3. La loro vittoria li porta in finale, dove affronteranno gli Stati Uniti.

Nel torneo di curling doppio misto ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, il duo svedese composto dai fratelli Wranaa, Rasmus e Isabella, ha battuto la Scozia con un netto 9-3. La partita che ha deciso l’accesso alla finale ha visto la Svezia imporsi con autorità sulla Gran Bretagna, con un punteggio di 9-3, risultato che tradisce una netta supremazia sugli avversari. I fratelli Rasmus e Isabelle Wranaa hanno allungato il vantaggio nel sesto end, colpendo con un poderoso power-play e segnando cinque punti cruciali che hanno spianato loro la strada verso la vittoria. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it

Approfondimenti su Wranaa Brothers

La coppia di fratelli Wranaa si prepara a giocarsi la finale alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Wranaa Brothers

Argomenti discussi: I fratelli Wranaa fanno paura, Constantini-Mosaner sconfitti 9-4; Secca sconfitta per l’Italia contro la Svezia: si riapre tutto nel curling misto; RECAP! Svezia favolosa, Italia sconfitta 9-4 sul ghiaccio di Cortina; Italia show nel doppio misto: Svizzera travolta 12-4, gli highlights.

Curling, fratello e sorella in finale alle Olimpiadi! I Wranaa mandano in lacrime gli scozzesi, sfida agli USALa Gran Bretagna si era presentata con i favori del pronostico alle semifinali del torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Milano ... oasport.it

Curling, doppio misto olimpico: strada tosta in ottica semifinale per gli azzurri, che nell'apertura odierna a Cortina (alle 19.05 altro confronto con una nazionale scandinava) cedono 9-4 in 7 end ai fratelli Wrana facebook

Segnalo fratello giallorosso alle Olimpiadi durante il curling. x.com