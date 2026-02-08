Cricket l’Italia si prepara all’esordio assoluto ai Mondiali T20 contro la Scozia

Questa mattina alle 6.30 italiane, l’Italia debutta ai Mondiali T20 di cricket. La squadra azzurra scende in campo per la prima volta nella storia contro la Scozia, all’Eden Gardens di Calcutta. È un momento importante per il movimento italiano, che finalmente si confronta con le grandi del settore in un torneo mondiale.

Lunedì 9 febbraio, alle 6.30 italiane, si scriverà una pagina storica del cricket azzurro: all’Eden Gardens di Calcutta, in India, ci sarà l’esordio assoluto dell’Italia ai Mondiali T20. L’avversaria di turno sarà la Scozia, già battuta dagli azzurri nel corso del torneo continentale di qualificazione alla rassegna iridata. L’Italia arriva all’appuntamento con l’esordio iridato assoluto nelle migliori condizioni possibili, grazie a quattro vittorie consecutive negli ultimi match amichevoli, rispettivamente con Irlanda, Namibia, Canada ed Emirati Arabi Uniti. Gli azzurri proveranno a centrare quella che sarebbe una vittoria storica. 🔗 Leggi su Oasport.it

Gli azzurri si preparano all’ultima amichevole contro gli Emirati Arabi Uniti, prima di partire per il Mondiale T20 in India e Sri Lanka.

Quando gioca l’Italia ai Mondiali di cricket T20 2026 e dove vederla in tv: orari, avversarie, streaming L’Italia partecipa ai Mondiali di cricket T20 in India e Sri Lanka, con partite dal 7 febbraio all’8 marzo.

