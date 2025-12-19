Una vasta operazione antidroga ha scosso questa mattina Arezzo, coinvolgendo anche Padova e Valdisotto. Le autorità hanno eseguito otto misure cautelari e contestato oltre 2.000 episodi di spaccio, segnando un importante intervento contro il traffico di droga nella regione.

© Lortica.it - Maxi operazione antidroga ad Arezzo: 8 misure cautelari, oltre 2mila episodi di spaccio contestati

catta dalle prime ore di questa mattina una vasta operazione antidroga che ha coinvolto Arezzo, Padova e Valdisotto (Sondrio). I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Arezzo, con il supporto dei militari territoriali e della Polizia Municipale aretina, stanno dando esecuzione a un’ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Arezzo su richiesta della Procura della Repubblica. Il provvedimento riguarda otto persone, gravemente indiziate del reato di spaccio di sostanze stupefacenti: cinque sono state associate in carcere, mentre per altre tre è stato disposto il divieto di dimora nel comune di Arezzo. 🔗 Leggi su Lortica.it

