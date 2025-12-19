Maxi operazione antidroga ad Arezzo | 8 misure cautelari oltre 2mila episodi di spaccio contestati
Una vasta operazione antidroga ha scosso questa mattina Arezzo, coinvolgendo anche Padova e Valdisotto. Le autorità hanno eseguito otto misure cautelari e contestato oltre 2.000 episodi di spaccio, segnando un importante intervento contro il traffico di droga nella regione.
catta dalle prime ore di questa mattina una vasta operazione antidroga che ha coinvolto Arezzo, Padova e Valdisotto (Sondrio). I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Arezzo, con il supporto dei militari territoriali e della Polizia Municipale aretina, stanno dando esecuzione a un’ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Arezzo su richiesta della Procura della Repubblica. Il provvedimento riguarda otto persone, gravemente indiziate del reato di spaccio di sostanze stupefacenti: cinque sono state associate in carcere, mentre per altre tre è stato disposto il divieto di dimora nel comune di Arezzo. 🔗 Leggi su Lortica.it
