Crosetto | Un attacco come a Dubai in Italia farebbe peggio – Il video

Il ministro della Difesa ha dichiarato che un attacco simile a quello avvenuto a Dubai avrebbe conseguenze peggiori se si verificasse in Italia. Ha espresso preoccupazione riguardo a questa possibilità e ha commentato il rischio di escalation in caso di attacchi di questa portata. La sua dichiarazione è stata rilasciata durante un evento a Roma, con riferimenti diretti alla minaccia di attacchi terroristici.

(Agenzia Vista) Roma, 02 marzo 2026 "C'è un tema in più che mi preoccupa e devo dirvelo, nonostante lo dico da due anni, prendo la domanda: un attacco simile cosa farebbe in Italia? Ecco, io l’ho visto da vicino cosa ha fatto a Dubai, farebbe peggio in Italia, perché le difese da questi nuovi armi, soprattutto i droni, che sono un nuovo tipo di arma, che nasce con la guerra in Ucraina, sono molto più difficili che non rispetto alle armi tradizionali, perché mentre l’Italia ha una difesa dal punto di vista aereo verso armi più pericolose, come sono i missili, abbiamo i sistemi di difesa, dal punto di vista di quel tipo di attacchi... 🔗 Leggi su Open.online

Crozza-Crosetto e il rientro in Italia da Dubai: “Io pago tutto tre volte, anche il caffè. La guerra? L’ho saputo dal video di BigMama”Maurizio Crozza veste per la prima volta i panni del Ministro della Difesa e racconta così il suo rientro in Italia dopo essere rimasto bloccato a...

Attacco all’Iran, Crosetto bloccato a Dubai: è scontro politicoIl ministro della Difesa era partito venerdì nonostante i report di intelligence segnalassero il rischio di una escalation.

Aggiornamenti e notizie su Crosetto.

Temi più discussi: Attacco all'Iran, Crosetto bloccato a Dubai: scoppia il caso politico; Crosetto bloccato a Dubai. Attacco dei 5stelle: È la prova che non contiamo nulla; Esclusivo – Crosetto bloccato a Dubai: spazio aereo chiuso per l’attacco di Israele e Usa all’Iran; Meloni, vertice di emergenza: Avvisati ad attacchi in corso. Crosetto bloccato a Dubai.

Crosetto: Un attacco come a Dubai in Italia farebbe peggio(Agenzia Vista) Roma, 02 marzo 2026 C'è un tema in più che mi preoccupa e devo dirvelo, nonostante lo dico da due anni, prendo la domanda: un attacco simile cosa farebbe in Italia? Ecco, io l’ho vist ... quotidiano.net

Crosetto avverte sui rischi di un attacco in Italia peggiore di DubaiDichiarazioni di Crosetto dopo l’attacco cyber contro Dubai Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha avvertito che un attacco informatico simile a q ... assodigitale.it

Ultim'ora La presidente del Consiglio Meloni rompe il silenzio sul caso del ministro della Difesa Crosetto: https://fanpa.ge/MwmKR - facebook.com facebook

Crosetto replica su Dubai: “Ho scelto di restare, posso aver sbagliato come ministro, chiedo scusa” x.com