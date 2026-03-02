Crosetto torna in Italia con un aereo militare compagna e figli ancora a Dubai | cosa succede

Crosetto è tornato in Italia con un aereo militare proveniente da Dubai, dove si trovava con la compagna e i figli. Al suo arrivo, ha deciso di parlare subito, affrontando la questione più delicata di questa fase. La crisi internazionale scatenata dall’attacco iraniano ha portato il ministro a rientrare nel paese in circostanze che attirano l’attenzione.

È rientrato in Italia con un volo militare nel pieno della crisi internazionale innescata dall’attacco iraniano, e appena atterrato ha voluto chiarire subito il punto più delicato. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha respinto le ricostruzioni su un presunto mancato allarme preventivo: “Dell’attacco in Iran nessuno era stato avvisato, non solo noi”, ha dichiarato in un’intervista a La Stampa. Una frase netta, che sposta il focus su un’azione che, a suo dire, avrebbe colto di sorpresa non soltanto l’Italia ma l’intera comunità internazionale. Le polemiche, però, non si sono fermate qui. Al centro del dibattito è finita anche la sua permanenza negli Emirati Arabi Uniti mentre la tensione saliva. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

