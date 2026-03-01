Guido Crosetto bloccato a Dubai per la guerra in Iran | Adesso torno con un aereo militare pagando il triplo

Il ministro della difesa italiano si trova attualmente a Dubai, dove è rimasto bloccato a causa delle tensioni tra Israele, Stati Uniti e Iran. Dopo l’attacco avvenuto nella regione, ha dichiarato che tornerà in Italia con un aereo militare, pagando il doppio o il triplo rispetto al normale. La sua presenza in Medio Oriente è legata a questioni di sicurezza e diplomazia.

Tra le tante persone bloccate in medio oriente dopo l’attacco di Israele e Stati Uniti all’Iran, c’è anche il cuneese Guido Crosetto, ministro della difesa (Guido Crosetto). Da venerdì 27 febbraio si trovava a Dubai, dove aveva raggiunto alcuni familiari partendo da Roma con un volo civile. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Guido Crosetto bloccato a Dubai con la famiglia, spazio aereo chiuso dopo l'attacco di Usa e Israele all'IranIl ministro della Difesa, Guido Crosetto, è rimasto bloccato in aeroporto a Dubai con la famiglia per la cancellazione dei voli dopo l’attacco... Leggi anche: Crosetto rientra da Dubai con un aereo militare: “Lo pago il triplo del volo di Stato”. Monta la polemica Aggiornamenti e contenuti dedicati a Guido Crosetto. Temi più discussi: Il ministro della Difesa Guido Crosetto è bloccato a Dubai, per gli attacchi contro l’Iran; Crosetto bloccato a Dubai. Attacco dei 5stelle: È la prova che non contiamo nulla; Esclusivo – Crosetto bloccato a Dubai: spazio aereo chiuso per l’attacco di Israele e Usa all’Iran; Attacco all'Iran, Crosetto bloccato a Dubai: scoppia il caso politico. Guido Crosetto bloccato a Dubai, spazi aerei chiusi dopo gli attacchi di Teheran. L’attacco dei M5s: «È la prova che non contiamo nulla»Il ministro della Difesa era andato a prendere la famiglia con un volo civile. Oltre 58mila italiani nell’area. Meloni convoca un vertice urgente a Palazzo Chigi ... milanofinanza.it Crosetto bloccato a Dubai, il ministro torna in Italia su un volo militare: Ho pagato il triplo del normaleGuido Crosetto annuncia il rientro in Italia, la sua famiglia per ora rimane a Dubai: Ho bonificato al 31esimo stormo un importo maggiorato ... virgilio.it È scattata domenica pomeriggio l'operazione terrestre per riportare subito in Italia il ministro della Difesa Guido Crosetto, bloccato a Dubai con migliaia di italiani in seguito all'attacco Usa-Israele contro l'Iran e la risposta di Teheran con il lancio di centinaia di - facebook.com facebook La chiusura dello spazio aereo negli Emirati Arabi Uniti a seguito della nuova crisi in Medio oriente ha aperto un caso politico anche in Italia. Il ministro della Difesa Guido Crosetto è rimasto bloccato a Dubai dopo l’attacco di Stati Uniti e Israele x.com