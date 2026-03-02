Crosetto | Sigonella? Gli Usa ce la devono chiedere per azioni di guerra Il nodo del supporto logistico

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha dichiarato che gli Stati Uniti devono chiedere il permesso per utilizzare la base di Sigonella in operazioni di guerra. La questione riguarda il supporto logistico fornito dagli alleati e le modalità di accordo tra Italia e Stati Uniti. La discussione si inserisce nel contesto delle recenti tensioni e delle decisioni militari prese in ambito internazionale.

Il ministro della Difesa Guido Crosetto, reduce da polemiche ancora in corso sulla sua trasferta a Dubai che nelle prime ore della guerra di Usa e Israele nei confronti dell’Iran l’hanno visto obbligato a rimanere negli Emirati arabi, dopo aver riferito alle commissioni di Camera e Senato, il 2 marzo, è corso al ministero, in via XX settembre, per parlare con i suoi omologhi europei del coordinamento in tema di difesa. Il fatto che al terzo giorno di guerra sia stata colpita dall’Iran una base a Cipro ha alzato ulteriormente la tensione sul rischio che i paesi europei siano coinvolti dalla reazione di Teheran ai bombardamenti israeliani e americani. 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: “Gli uomini devono impegnarsi davvero a capire cosa sono le emozioni. Non possiamo aspettarci di avere tutte le risposte da soli, ed è giusto chiedere supporto”: parla il principe William

Craxi, Crosetto a commemorazione Hammamet. Il figlio Bobo: “Italia lo ricordi con busto a Sigonella”(Adnkronos) – E' in corso da ieri ad Hammamet la commemorazione di Bettino Craxi, morto nella località turistica tunisina il 19 gennaio del 2000.

Altri aggiornamenti su Gli Usa.

Temi più discussi: Israele e Usa attaccano l’Iran, Teheran risponde con missili: esplosioni e tensione a Tel Aviv e nel Golfo; Iran, allerta a Sigonella dopo l’attacco Usa: Si ricorda a tutto il personale e alle famiglie di rimanere vigili; Iran lancia missili su Cipro, allerta per le basi americane in Italia: da Sigonella ad Aviano, gli obiettivi sensibili; Mondo sotto attacco: nuovi missili tra USA, Israele e Iran. Ucraina teme Russia. Sigonella: Fate attenzione.

Crosetto: «Sigonella? Gli Usa ce la devono chiedere per azioni di guerra». Il nodo del supporto logisticoIl ministro della Difesa a margine dell'audizione davanti a Camera e Senato sulla guerra in Iran ha aggiunto che i paesi del Golfo hanno chiesto forniture militari difensive ... open.online

Crosetto: Gli Usa ci hanno avvisato dell’attacco in Iran ad azione già in corso. E la polemica italiana si sgonfia da solaAvviso arrivato come agli altri, contatti costanti con Washington e una richiesta netta: smetterla di trasformare la sicurezza in un teatrino. Nelle ore i ... infodifesa.it

Trump non esclude invio di soldati in Iran, "ci saranno se necessari. L'operazione militare è in anticipo sui tempi" #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2026/03/02/intercettati-due-droni-diretti-verso-la-base-gb-a-cipro.-gli-usa-tre_985f7e91-08c9-45ae- - facebook.com facebook

L’ #Iran: non negoziamo con gli #Usa. Nuovi attacchi di #Teheran ai Paesi del Golfo. Israele colpisce in Libano:30 morti. Petrolio alle stelle x.com