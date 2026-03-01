Il ministro Crosetto in volto verso l' Italia | Polemiche vergognose mia presenza a Dubai utile

Il ministro della difesa Guido Crosetto sta rientrando in Italia dagli Emirati Arabi a bordo di un aereo militare. Durante il viaggio, ha commentato le polemiche che lo riguardano, definendole vergognose, e ha affermato che la sua presenza a Dubai è utile. Nessuna altra informazione sulle motivazioni o sulle reazioni legate alla sua visita.

ll ministro della difesa Guido Crosetto sta rientrando in Italia dagli Emirati Arabi con un aereo militare. Crosetto ieri era rimasto bloccato a Dubai dopo l'attacco all'Iran. "Rientrerò in Italia da solo, per evitare l'esposizione ad ulteriori pericoli ad altri che viaggiando con me in condizioni attuali possono essere messi a rischio. Lo farò ovviamente con un aereo militare, e lascerò qui la mia famiglia (che comprende la scelta), dopo essermi sincerato che per loro, come per gli altri cittadini italiani e stranieri, non ci siano rischi rilevanti se non quelli di nefasta casualità. Rientrerò utilizzando un volo militare ma...