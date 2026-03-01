Crosetto rientra in Italia con un volo militare | Da sinistra polemiche basse e vergognose

Guido Crosetto è rientrato in Italia con un volo militare dopo essere rimasto negli Emirati Arabi Uniti a causa delle tensioni tra Iran e paesi del Golfo. La sua permanenza nel paese si è protratta in seguito agli attacchi dell'Iran contro alcuni stati della regione. Crosetto ha commentato le polemiche provenienti da alcuni esponenti di sinistra, definendole basse e vergognose.

Guido Crosetto era rimasto bloccato negli Emirati Arabi Uniti per via degli attacchi dell'Iran sui paesi del Golfo in risposta all'attacco di Israele e Iran. A fornire un aggiornamento sulla propria situazione è lo stesso ministro della Difesa con un post su X: "Sto rientrando in Italia continuando a gestire da ieri la situazione delicata con tutti gli strumenti tecnici necessari per farlo anche all'estero. Rientrerò come ovvio da solo, per evitare l'esposizione ad ulteriori pericoli ad altri che viaggiando con me in condizioni attuali possono essere messi a rischio. Lo farò ovviamente con un aereo militare, e lascerò qui la mia famiglia (che comprende la scelta), dopo essermi sincerato che per loro, come per gli altri cittadini italiani e stranieri, non ci siano rischi rilevanti se non quelli di nefasta casualità.