Crosetto giustifica il viaggio a Dubai | Non mi aspettavo un'escalation

Il ministro della Difesa ha spiegato il motivo del suo viaggio a Dubai, affermando di non aver previsto l'escalation in Medio Oriente. Ha sottolineato che il viaggio è stato programmato prima dell'attacco degli Stati Uniti in Iran e ha precisato che non si aspettava una situazione così tesa. La visita si è svolta un giorno prima dell'evento che ha coinvolto gli Stati Uniti e l'Iran.

Crosetto e le polemiche per il rientro da Dubai: «Il volo di Stato? Ho rimborsato il triplo del suo costo. E la mia famiglia è rimasta lì». Meloni sorpresa dal viaggioL'opposizione chiede le dimissioni, Conte: si è trovato «Nel luogo sbagliato al momento sbagliato, come un turista qualsiasi» ... roma.corriere.it

Crosetto a Dubai, Benassi: Vicenda incredibile, comprato biglietto da solo? Perché deve pagare il triplo per tornare? RidicoloIl commento poco diplomatico dell'ambasciatore Piero Benassi sulla vicenda del Ministro della Difesa Crosetto presente a Dubai durante gli attacchi dell'Iran. la7.it