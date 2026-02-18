Giustizia Ciriani giustifica Nordio | L'elenco dei donatori per il No? L'ha chiesto un parlamentare

Luca Ciriani spiega che la richiesta dell’elenco dei donatori per il No proviene da un parlamentare e non dal governo. La sua dichiarazione arriva dopo che il ministro Nordio ha inviato una lettera all’Anm sui finanziamenti al Comitato. Ciriani afferma che la decisione di chiedere i dati è stata presa su impulso del ministro della Giustizia. La vicenda ha sollevato molte domande sulla trasparenza delle donazioni politiche. La questione resta al centro del dibattito politico e giudiziario.

Al question time il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani chiarisce che la lettera inviata all'Anm sui finanziamenti al Comitato per il No è stata assunta su impulso del ministro Nordio. Ciriani ha spiegato poi che la richiesta nasce da un'interrogazione parlamentare. Nel frattempo le opposizioni parlano di atto "irrituale" e di rischio intimidazione.