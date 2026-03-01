Crosetto rientra da Dubai senza la famiglia | Volo di Stato ma pago per scelta il triplo

Il ministro della Difesa è rientrato da Dubai senza la famiglia, annunciandolo tramite un post su X. Ha spiegato di aver viaggiato con un volo di Stato, ma di aver pagato di tasca propria il triplo del prezzo normale. La sua decisione di partire senza i familiari ha suscitato alcune reazioni, mentre lui ha risposto agli attacchi provenienti dal Movimento 5 Stelle.

Il ministro della Difesa Guido Crosetto rientra in Italia da Dubai, dove però lascia la famiglia. L'annuncio arriva attraverso un post su X: «Sto rientrando in italia continuando a gestire da ieri la situazione delicata con tutti gli strumenti tecnici necessari per farlo anche all'estero». «Rientrerò come ovvio da solo, per evitare l'esposizione ad ulteriori pericoli ad altri che viaggiando con me in condizioni attuali possono essere messi a rischio. Lo farò ovviamente con un aereo militare, e lascerò qui la mia famiglia (che comprende la scelta), dopo essermi sincerato che per loro, come per gli altri cittadini italiani e stranieri, non ci siano rischi rilevanti se non quelli di nefasta casualità.