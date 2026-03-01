Crosetto bloccato a Dubai il ministro torna in Italia su un volo militare | Ho pagato il triplo del normale

Il ministro Guido Crosetto si trova attualmente a Dubai, dove è stato bloccato e ha deciso di tornare in Italia su un volo militare. Ha dichiarato di aver pagato il doppio rispetto al prezzo normale per il biglietto. La sua famiglia, invece, rimane nella città degli Emirati. Crosetto ha comunicato il suo rientro attraverso un post su X.

Guido Crosetto, rimasto bloccato a Dubai, sta tornando in Italia. Il ministro della Difesa, che si trovava nel Paese arabo insieme alla famiglia, ha annunciato su X il suo rientro, spiegando che utilizzerà un volo militare e aggiungendo di aver pagato “il triplo” rispetto a un normale volo di Stato. Crosetto era rimasto bloccato a Dubai dopo gli attacchi iraniani in risposta ai bombardamenti di Israele e Usa. Crosetto lascia Dubai con un volo militare La famiglia di Crosetto rimane a Dubai insieme agli altri italiani Crosetto si scaglia contro le strumentalizzazioni politiche Crosetto lascia Dubai con un volo militare “Sto rientrando in Italia”, ha annunciato su X il ministro della Difesa Guido Crosetto. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Crosetto bloccato a Dubai, il ministro torna in Italia su un volo militare: “Ho pagato il triplo del normale" Crosetto rientra da Dubai senza la famiglia: «Volo di Stato ma pago per scelta il triplo»Il ministro della Difesa Guido Crosetto rientra in Italia da Dubai , dove però lascia la famiglia. Il ministro Crosetto bloccato a Dubai dopo la sospensione dei voliABBONATI A DAYITALIANEWS Stop ai collegamenti aerei per l’attacco in Iran Il ministro della Difesa Guido Crosetto si trova attualmente a Dubai... Una raccolta di contenuti su Crosetto bloccato. Temi più discussi: Il ministro Crosetto bloccato a Dubai. I Servizi non sapevano del viaggio; Crosetto bloccato a Dubai, volo cancellato dopo attacco Usa all'Iran; Attacco all'Iran, Crosetto bloccato a Dubai: scoppia il caso politico; Esclusivo – Crosetto bloccato a Dubai: spazio aereo chiuso per l’attacco di Israele e Usa all’Iran. Crosetto bloccato a Dubai, il volo del Gulfstream g550 dell'Aeronautica militare verso il Medio Oriente per recuperare il ministroUn Gulfstream g550 dell'Aeronautica militare italiana è decollato questa mattina da Pratica di mare ed è ormai vicino all'atterraggio in Medio Oriente. Anche se non ... ilgazzettino.it Crosetto rientra da Dubai: Torno con volo militare, pago io cifra tripla'Lascio qui la mia famiglia, pago la cifra tripla rispetto alla tariffa per gli ospiti dei voli di Stato, in modo tale da togliere anche la possibilità di attaccarmi dicendo che sono tornato usando un ... adnkronos.com Crosetto bloccato a Dubai, il volo del Gulfstream g550 dell'Aeronautica militare verso il Medio Oriente x.com Come molti italiani, incluso il ministro Crosetto, bloccato a Dubai con la moglie Livia, lo chef stellato Alfonso Iaccarino parla mentre l’eco degli attacchi sull’emirato continua: "È stata una nottata strana" - facebook.com facebook