Il ministro della Difesa ha espresso preoccupazione per possibili impatti sui prezzi causati dall’aumento dei costi dei trasporti, stimato fino al 40 percento. Lo Stretto di Hormuz, considerato un punto chiave per il commercio mondiale, vede transitare circa il 20% del petrolio globale, tra i 17 e i 20 milioni di barili al giorno, e oltre il 30% del gas naturale liquefatto.

Lo Stretto di Hormuz rappresenta uno snodo cruciale per l’economia globale: attraverso questo passaggio marittimo transita circa il 20% del petrolio mondiale, pari a 17-20 milioni di barili al giorno, oltre a più del 30% del commercio globale di GNL. Numeri che ne fanno una delle principali arterie energetiche del pianeta. Il valore strategico dello stretto, situato tra Iran e Oman, è legato alla sua funzione di collegamento tra il Golfo Persico e il Mar Arabico. Ogni tensione nell’area ha ripercussioni dirette sui mercati energetici internazionali. A richiamare l’attenzione sui rischi legati a questa area è stato il ministro della Difesa Guido Crosetto, intervenuto durante un’informativa davanti alle Commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Crosetto avverte: “Temo effetti sui prezzi, e l’aumento dei trasporti fino al 40%”

Leggi anche: Iran, Tajani: domani rientreranno i 200 studenti minorenni. Crosetto: si teme effetti sui prezzi e aumento costo trasporti fino al 40%

Comprare casa Milano dopo le Olimpiadi, aumento dei prezzi fino al 4%Secondo l’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 avranno un effetto positivo sulle infrastrutture e sul...

Aggiornamenti e notizie su Crosetto avverte.

Crosetto avverte: Temo effetti sui prezzi, e l'aumento dei trasporti fino al 40%Il ministro della Difesa in Parlamento sulla crisi iraniana: Dove non arrivano i missili, arriva la guerra commerciale. Alleggerita la presenza ... huffingtonpost.it

Crosetto: Gli Usa ci hanno avvisato dell’attacco in Iran ad azione già in corso. E la polemica italiana si sgonfia da solaAvviso arrivato come agli altri, contatti costanti con Washington e una richiesta netta: smetterla di trasformare la sicurezza in un teatrino. Nelle ore i ... infodifesa.it