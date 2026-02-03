Comprare casa Milano dopo le Olimpiadi aumento dei prezzi fino al 4%

Dopo le Olimpiadi Invernali del 2026, i prezzi delle case a Milano sono saliti fino al 4%. L’Ufficio Studi di Tecnocasa conferma che l’evento sportivo sta influenzando il mercato immobiliare, con una maggiore domanda che spinge i prezzi verso l’alto.

Secondo l’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 avranno un effetto positivo sulle infrastrutture e sul mercato immobiliare. Già nel 2025, secondo l’analisi, si è registrato un maggiore interesse da parte di investitori che hanno comprato per mettere a reddito la casa durante l’evento. Anche dopo le Olimpiadi, sono previsti aumenti dei prezzi fino al 4%. L’attenzione degli investitori si lega al potenziale di domanda di alloggi temporanei e, più in generale, alla capacità di alcune aree di intercettare flussi legati ai siti olimpici e ai collegamenti. In questo scenario, le opere e i progetti collegati all’evento diventano un elemento che può incidere sulla percezione di accessibilità, servizi e attrattività delle zone. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

