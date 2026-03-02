Crosetto a Dubai | Ero lì senza scorta un’accelerazione inattesa E avverte | Ora l’Ue deve proteggersi

Guido Crosetto si trova a Dubai e ha raccontato di essere stato lì senza scorta, descrivendo l’esperienza come un’accelerazione inattesa. Nel corso della giornata, ha commentato la situazione attuale, che vede l’attacco degli Stati Uniti e di Israele all’Iran e le tensioni crescenti nel Medio Oriente. Ha inoltre sottolineato la necessità per l’Unione Europea di prendere misure di protezione.

Guido Crosetto risponde da Dubai in una domenica segnata dall’attacco Usa-Israele all’Iran e dalle tensioni che attraversano tutto il Medio Oriente. Tra poche ore rientrerà in Italia con un volo militare, mentre in patria le opposizioni ne chiedono le dimissioni per la sua presenza negli Emirati nei giorni più delicati della crisi. Il ministro della Difesa, intervistato da Repubblica, respinge le accuse e rilancia un messaggio politico preciso: l’Unione europea deve dotarsi di una vera capacità di difesa contro le minacce missilistiche. “E dovrei farmi da parte perché l’Iran ha attaccato Dubai?”, replica con tono polemico, difendendo le proprie scelte e la linea del governo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

