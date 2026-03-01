Novarese bloccato a Dubai | Ero qui per lavoro Ora siamo vicino alla base militare voglio tornare a casa

Un uomo di Novara si trova ancora a Dubai, dove si trovava per motivi di lavoro, mentre la città è stata colpita da attacchi militari. Dopo aver sentito i boati sopra la testa, lui e altri hanno deciso di mettersi al riparo vicino a una base militare. Ora desidera tornare in Italia e si trova in una zona vicina a una struttura militare.

"Abbiamo sentito i botti sopra la nostra testa e abbiamo deciso di metterci al riparo". Rossano Carta è un novarese bloccato a Dubai a casa degli attacchi militari scoppiati nella giornata di ieri, sabato 28 febbraio. Bloccato nel Paese anche Fabrizio Barini, altro novarese.Carta è negli Emirati. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Big Mama bloccata a Dubai: “Voglio tornare a casa, ho paura” e l’attacco in Iran cambierà anche SanremoMarianna Mammone, in arte BigMama, è lontana dall’Italia da giorni, reduce da un viaggio che avrebbe dovuto concludersi senza intoppi.

Big Mama bloccata a Dubai: “Sentiamo i missili sulla testa, un incubo. Sono terrorizzata, voglio solo tornare a casa”“Ciao ragazzi, stasera vi chiedo di darci una mano, perché stiamo vivendo un vero incubo.

