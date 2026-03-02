Crollo via Pavia serve piano facciate

A fine febbraio 2026, un edificio è crollato tra via Pavia, tra la Vicaria e piazza Nazionale a Napoli. L’incidente ha richiamato l’attenzione sulla stabilità delle strutture nel quartiere e sulla necessità di interventi di manutenzione. La questione riguarda la sicurezza pubblica e la gestione del patrimonio edilizio locale. Si lavora ora per definire un piano di intervento sulle facciate degli edifici.

Sicurezza e responsabilità: il patrimonio edilizio sotto osservazione. Il crollo in via Pavia, avvenuto a fine febbraio 2026 tra la Vicaria e piazza Nazionale, riporta in primo piano il tema della sicurezza urbana e della manutenzione degli edifici a Napoli. Il distacco di parti di facciata non ha causato feriti, ma l'episodio riaccende l'attenzione su una questione strutturale che riguarda l'intero patrimonio edilizio cittadino. Parlare di crollo via Pavia significa affrontare un problema più ampio, fatto di degrado progressivo e carenza di interventi programmati. Antonio Cerbone, tesoriere dell'Ordine degli Architetti di Napoli e coordinatore regionale della Struttura tecnica nazionale della Protezione civile, sottolinea come il cedimento di un cornicione non sia quasi mai un evento improvviso.