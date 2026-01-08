Scuola | Risanamento delle facciate e nuove finestre | 270mila euro di lavori ai centri comunali dell' infanzia ' L' Aquilone' e ' Mondolfi'

Il Comune di Livorno ha approvato due progetti esecutivi per un investimento di circa 270mila euro destinati alla manutenzione straordinaria dei centri comunali dell'infanzia ‘L'Aquilone’ e ‘Uberto Mondolfi’. Gli interventi prevedono il risanamento delle facciate e la sostituzione delle finestre, contribuendo a migliorare le condizioni di queste strutture dedicate all'infanzia.

Circa 270mila euro per la manutenzione straordinaria di due centri comunali dell'infanzia. È quanto finanziato attraverso l'approvazione di due progetti esecutivi dal Comune di Livorno i centri comunali dell'infanzia ‘Uberto Mondolfi’ in via Fiera di Sant'Antonino e ‘L’Aquilone' di via San Carlo. 🔗 Leggi su Livornotoday.it Leggi anche: Ultimati i lavori alla scuola dell'Infanzia: spesi 125mila euro Leggi anche: Lazio, 770mila euro per “Scuola Attiva Kids 2025/26”: il progetto si estende anche alla scuola dell’infanzia Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Centri per l'infanzia, 270mila euro di lavori per facciate e finestre; Manutenzione straordinaria nei centri infanzia comunali “Mondolfi” e “Aquilone”. Manutenzione straordinaria della copertura della scuola primaria “Gabrio Piola”: approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica Investimento da 100mila euro, interamente finanziato da Regione Lombardia, per incrementare la sicurezza e l’efficie - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.