Sal Da Vinci cade in diretta a Domenica In la reazione dopo l'incidente | Ora finiremo su tutti i Tg

Durante la trasmissione Domenica In, Sal Da Vinci è scivolato in diretta mentre era in studio con Mara Venier. L'artista ha commentato l’accaduto dicendo che stava bene e che si era solo sporcato il pantalone. L'incidente è stato visibile ai telespettatori e ha attirato l’attenzione sui social e sui giornali. La vicenda ha suscitato discussioni sulla sicurezza in studio durante le trasmissioni live.

Sal Da Vinci a Sanremo 2026: l’esperienza del 2009 e il ritorno dopo “Rossetto e caffe”Sal Da Vinci, nome d'arte di Salvatore Michael Sorrentino, sarà uno dei 30 concorrenti, nella categoria Big, con la canzone "Per sempre sì":...

Enrico Mentana sbotta in diretta al TG La7 dopo un problema tecnico: “C’è la regia o è sciopero?”Momenti concitati quelli vissuti da Enrico Mentana al TG7, durante l'edizione di mercoledì 17 dicembre.

