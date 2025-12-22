Natuzzi sindacati sul piede di guerra | Annunciati 497 esuberi e chiusura di due stabilimenti inaccettabile
Si addensano nuove nubi sul futuro dei lavoratori Natuzzi. L'azienda, secondo quanto reso noto dalla Fillea Cgil Puglia, nel corso di un incontro odierno al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, avrebbe annunciato "479 esuberi e la chiusura di due stabilimenti" in Puglia.Un piano "lacrime. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Santeramo in Colle, Natuzzi annuncia 479 esuberi e la chiusura di due stabilimenti VIDEO - , insieme alla chiusura di due siti produttivi, nel corso dell'incontro svoltosi oggi, lunedì 22 dicembre 2025, al Ministero delle Imprese e del Made
