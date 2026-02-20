Natuzzi | 17,5M€ per ripartire in Italia stop a 476 esuberi

Natuzzi ha deciso di investire 17,5 milioni di euro per rilanciare la produzione in Italia, fermando così i piani di esubero che coinvolgevano 476 lavoratori. La scelta mira a rafforzare la presenza nel paese e a creare nuovi posti di lavoro. L’azienda punta a recuperare capacità produttive e a ridurre la delocalizzazione. La decisione arriva dopo mesi di incertezza sulla stabilità dell’azienda e le sue strategie future. La produzione tornerà a concentrarsi negli stabilimenti italiani.

Natuzzi Evita gli Esuberi e Punta sul Reshoring: Rilancio Produttivo e Investimenti per 17,5 Milioni. La storica azienda italiana di arredamento Natuzzi ha ribaltato una situazione critica, annullando i precedenti piani di riduzione del personale e puntando su un ambizioso piano di rilancio industriale che include il ritorno di produzione in Italia. L’accordo, raggiunto dopo un intenso confronto, prevede investimenti triennali per 17,5 milioni di euro e una profonda riorganizzazione del ciclo produttivo, con l’obiettivo di rafforzare la competitività e garantire il futuro dell’azienda e dei suoi lavoratori.🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: Natuzzi, dopo 24 anni di ammortizzatori inaccettabile dichiarazione di 479 esuberi

Leggi anche: Natuzzi, sindacati sul piede di guerra: "Annunciati 497 esuberi e chiusura di due stabilimenti, inaccettabile"

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.