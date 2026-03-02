Creato in laboratorio il miele al cioccolato con proprietà salutari eccezionali

I ricercatori dell’Universidade Estadual de Campinas in Brasile hanno creato in laboratorio un miele al cioccolato che combina elementi tradizionali e innovativi. Il prodotto ha proprietà salutari considerate eccezionali e rappresenta un risultato di ricerca nel campo dell’alimentazione. La scoperta riguarda un nuovo tipo di miele realizzato attraverso processi scientifici avanzati, senza coinvolgimento di metodi naturali tradizionali.

Unire tradizione, biodiversità e innovazione scientifica. È questa la formula che ha portato i ricercatori dell’Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), nello Stato di San Paolo in Brasile, a sviluppare un prodotto sorprendente: un miele ottenuto da api autoctone arricchito con composti estratti dai gusci di cacao, normalmente considerati uno scarto dell’industria del cioccolato. Il risultato è un alimento dal sapore intenso di cacao, che può essere consumato da solo oppure utilizzato come ingrediente funzionale in preparazioni alimentari e cosmetiche. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista scientifica ACS Sustainable Chemistry & Engineering, che ha dedicato alla ricerca persino la copertina. 🔗 Leggi su Billipop.com

