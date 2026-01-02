Falsi panettoni al pistacchio di Bronte e cioccolato di Modica sanzioni per un laboratorio artigianale

Il Nas di Catania ha effettuato un'ispezione in un laboratorio artigianale di prodotti dolciari, concentrandosi su panettoni al pistacchio di Bronte e cioccolato di Modica. L'operazione rientra nelle verifiche sulle normative di sicurezza alimentare relative ai prodotti tipici natalizi. Sono state applicate sanzioni per irregolarità riscontrate durante il controllo igienico-sanitario nel laboratorio situato in un comune pedemontano.

Il Nas di Catania, nell'ambito delle attività di controllo sulla commercializzazione di prodotti tipici natalizi, ha effettuato una ispezione igienico sanitaria in un laboratorio di prodotti dolciari, in particolare lievitati e prodotti da forno, in un comune pedemontano. I carabinieri nel corso.

