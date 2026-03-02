Cosenza ospedale Annunziata | due nuovi sistemi tecnologici e AI

Il 28 febbraio 2026, il direttore generale dell’ospedale civile dell’Annunziata di Cosenza ha annunciato l’introduzione di due sistemi tecnologici di ultima generazione e di intelligenza artificiale. La presentazione è avvenuta durante una conferenza stampa organizzata nel nosocomio. I nuovi sistemi mirano a migliorare le procedure e l’efficienza dell’ospedale.

Il direttore generale dell'ospedale civile dell'Annunziata di Cosenza, Vitaliano De Salazar, ha presentato due nuovi sistemi tecnologici di ultima generazione in una conferenza stampa tenutasi il 28 febbraio 2026. L'evento segna un passo avanti nell'offerta sanitaria locale, con l'obiettivo di migliorare la qualità delle cure e ridurre i tempi di attesa. De Salazar ha sottolineato che il sistema Annunziata sta diventando più attrattivo grazie a una migliore organizzazione e al lavoro dei professionisti, dopo anni di narrazione negativa. La sinergia con l'Università della Calabria è stata indicata come fattore chiave per l'innovazione tecnologica e per la condivisione di percorsi terapeutici.