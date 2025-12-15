Cosenza Università Futura dona giochi ai bambini del reparto di Pediatria dell’Annunziata

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Università Futura, associazione affiliata all'Università della Calabria, ha organizzato un'iniziativa solidale presso l'ospedale Annunziata di Cosenza, donando giochi ai bambini del reparto di Pediatria. L'evento, svoltosi lunedì 15 dicembre, ha avuto l'obiettivo di portare conforto e allegria ai piccoli pazienti durante il loro ricovero.

cosenza universit224 futura dona giochi ai bambini del reparto di pediatria dell8217annunziata

© Feedpress.me - Cosenza, Università Futura dona giochi ai bambini del reparto di Pediatria dell’Annunziata

L’associazione Università Futura, realtà interna all’Università della Calabria, ha promosso nella giornata di lunedì 15 dicembre un’ iniziativa solidale a favore dei piccoli pazienti del reparto di Pediatria dell’ospedale Annunziata di Cosenza. I rappresentanti dell’associazione hanno donato oggetti ricreativi destinati ai bambini ricoverati, con l’obiettivo di regalare un momento. Feedpress.me

cosenza universit224 futura donaCosenza, Università Futura dona giochi ai bambini del reparto di Pediatria dell’Annunziata - L’associazione Università Futura , realtà interna all’Università della Calabria, ha promosso nella giornata di lunedì 15 dicembre un’ iniziativa ... gazzettadelsud.it