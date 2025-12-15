Cosenza Università Futura dona giochi ai bambini del reparto di Pediatria dell’Annunziata

L'Università Futura, associazione affiliata all'Università della Calabria, ha organizzato un'iniziativa solidale presso l'ospedale Annunziata di Cosenza, donando giochi ai bambini del reparto di Pediatria. L'evento, svoltosi lunedì 15 dicembre, ha avuto l'obiettivo di portare conforto e allegria ai piccoli pazienti durante il loro ricovero.

