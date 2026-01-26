Accessi abusivi ai sistemi dell’Agenzia delle Entrate | due indagati

La Procura di Napoli ha recentemente concluso le indagini preliminari riguardanti due persone sospettate di aver effettuato accessi non autorizzati ai sistemi dell’Agenzia delle Entrate. Questa vicenda evidenzia l’importanza della sicurezza informatica e delle misure di tutela dei dati sensibili gestiti dall'ente pubblico. Di seguito, si approfondiscono i dettagli dell’indagine e le implicazioni per la tutela dei sistemi digitali.

La Procura della Repubblica di Napoli ha notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di F. B., 54 anni, residente a Casavatore, e L. I., 47 anni, di Benevento, accusati a vario titolo di accesso abusivo a sistemi informatici di interesse pubblico, sostituzione di persona e tentata truffa aggravata ai danni di due società. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, i fatti risalgono al marzo 2024 e riguardano tentativi di appropriazione e movimentazione fraudolenta di crediti fiscali per un valore complessivo che sfiora i 30 milioni di euro, attraverso l'utilizzo illecito delle piattaforme digitali dell'Agenzia delle Entrate e del Registro delle Imprese delle Camere di Commercio.

