Milano ha ospitato un concerto speciale per la Milano Cortina 2026, organizzato per rendere la musica accessibile a tutti. La Fondazione Orchestra Sinfonica di Milano ha scelto di interpretare la Nona Sinfonia di Beethoven, coinvolgendo il pubblico in un evento inclusivo al Conservatorio. L’appuntamento si svolge sabato 14 febbraio, alle 17, e si rivolge a persone di tutte le età e capacità.

L’appuntamento con la musica. In occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, la Città metropolitana di Milano, la Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano promuovono Beethoven, la Nona per tutti, un concerto aperto al pubblico in programma sabato 14 febbraio alle ore 17. Nell’occasione la Sinfonia n. 9 di Beethoven sarà eseguita dal vivo al Conservatorio di Milano e trasmessa in streaming su live.sinfonicadimilano.org, con l’obiettivo di raggiungere un più ampio bacino di pubblico. Sono ancora disponibili gli ultimi biglietti. Lo streaming, in tal senso, non è più solo un servizio tecnico aggiuntivo, ma una scelta che punta ad abbattere barriere geografiche, fisiche e sociali, in linea con i valori di inclusione e partecipazione che ispirano i Giochi Olimpici e Paralimpici. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Milano Cortina 2026: Beethoven e la Nona “per tutti”, concerto inclusivo al Conservatorio di Milano

Il 31 dicembre, l'Orchestra Sinfonica di Milano si prepara a incantare il pubblico con il tradizionale Concerto di Capodanno all'Auditorium, interpretando la celebre Nona Sinfonia di Beethoven.

Il 31 gennaio, l’Aula Magna di Palazzo del Bo a Padova ospiterà il convegno “Sport Salute e inclusione verso l’Arena e i Giochi Paralimpici 2026”.

