Trump mette le mani sul petrolio del Venezuela | pronto lo sgambetto alla Cina
Gli Stati Uniti rafforzano la loro presenza nel Venezuela, con l’arresto di Nicolas Maduro e la volontà di gestire le risorse petrolifere del paese. La mossa sembra mirata a influenzare la regione e a contenere l’espansione cinese, in un contesto di tensioni geopolitiche. La situazione apre uno scenario complesso, in cui le politiche internazionali si intrecciano con le risorse energetiche e gli equilibri di potere.
Nicolas Maduro arrestato e presto processato a New York. Gli Stati Uniti decisi a gestire il Venezuela finché non ci sarà una «transizione giusta e appropriata». Delcy Rodriguez, numero due dell’ormai ex presidente, posta intanto a capo del governo dalla Corte Suprema. María Corina Machado senza il sostegno di Donald Trump, che probabilmente non gli ha perdonato il “furto” del Nobel. Il futuro del Venezuela è quantomai nebuloso e lo stesso vale per il suo petrolio, il vero motivo per cui Washington voleva un cambio di regime, con buona pace del pretesto della lotta al narcotraffico, su cui Trump è tornato insistere in conferenza stampa. 🔗 Leggi su Lettera43.it
