In cima alla vetta, tra le nevi di Gstaad, si sono ritrovate le sorelle Ferragni insieme a Helena Prestes e Giulia De Lellis. Un incontro inaspettato che ha sorpreso molti: le influencer e la modella hanno condiviso momenti di relax e risate tra le montagne, senza apparenti programmi ufficiali. La presenza di tutte queste figure notevoli nello stesso luogo ha fatto subito scalpore, lasciando molti a chiedersi cosa le abbia portate lì e se ci siano progetti in cantiere o semplicemente un'occasione per staccare dalla routine quotidiana

Il sodalizio inaspettato tra le neve di Gstaad tra le sorelle Ferragni, Helena Prestes e Giulia De Lellis Il. Il glamour d’alta quota non è mai stato così affollato di nomi pesanti. Nelle ultime ore, le vette di Gstaad sono diventate il palcoscenico di un incontro che ha immediatamente mandato in corto circuito gli algoritmi social e i radar della cronaca rosa. Chiara Ferragni, sua sorella Valentina e Giulia De Lellis si sono ritrovate fianco a fianco in una delle località sciistiche più esclusive al mondo. Il motivo di questa reunion non è una semplice fuga dalla città, ma un progetto professionale d’élite che vede coinvolta anche una protagonista indiscussa dell’ultima edizione del Grande Fratello: la modella brasiliana Helena Prestes. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Cosa ci fanno le sorelle Ferragni con Helena Prestes e Giulia De Lellis in cima alla vetta?

