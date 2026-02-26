Stefano De Martino cosa è successo dopo l’esibizione di Achille Lauro a Sanremo 2026

Nella seconda serata del Festival di Sanremo il tempo sembra essersi fermato per qualche minuto. Le luci dell’Ariston si abbassano, il brusio si spegne, il pubblico trattiene il fiato. Poi parte la musica e in sala cala un silenzio denso, quasi sacro. Quando l’ultima nota si dissolve nell’aria, la risposta è unanime: una standing ovation lunga, potente, inevitabile. Sul palco c’è Achille Lauro, che ha appena regalato una versione intensa e solenne di “Perdutamente” insieme alla soprano Valentina Gargano e a un coro di venti elementi. L’esibizione trasforma il teatro in un luogo di raccoglimento collettivo. Non è soltanto una performance musicale, ma un momento di condivisione emotiva che attraversa la platea e arriva fino alle case di milioni di spettatori. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

