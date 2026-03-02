Cosa c' è da sapere sull' edizione che celebra il talento senza barriere

Le Olimpiadi invernali si sono recentemente concluse, lasciando ancora entusiasmo nel paese. L’edizione di quest’anno ha visto protagonisti atleti con disabilità che hanno gareggiato fianco a fianco con altri concorrenti. La manifestazione ha avuto luogo in diverse località, attirando pubblico e media da tutto il mondo. La cerimonia di chiusura ha segnato la fine di un evento che ha celebrato il talento senza barriere.