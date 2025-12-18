Yildiz candidato ai Globe Soccer Awards 2025 per Best Emerging Player | ecco chi in lista con il talento turco Cosa c’è da sapere sull’appuntamento internazionale
Yildiz si prepara a stupire al Globe Soccer Awards 2025, dove è in lizza come miglior talento emergente. Il giovane talento turco si fa strada tra i protagonisti dell’appuntamento internazionale, confermando il suo valore e la sua crescita nel mondo del calcio. Redazione JuventusNews24 vi porta tutte le novità e i dettagli su questa prestigiosa manifestazione che premia le promesse più promettenti del panorama calcistico.
Yildiz ai Globe Soccer Awards 2025 in lizza come miglior talento emergente. Tutto ciò che c’è da sapere sull’appuntamento. Il calcio internazionale si prepara a fare tappa a Dubai per la sedicesima edizione dei Globe Soccer Awards, uno degli appuntamenti più prestigiosi del panorama sportivo mondiale. La cerimonia, prevista per domenica 28 dicembre 2025 nella lussuosa cornice dell’Atlantis The Royal, vedrà protagonista anche la Juventus, rappresentata sia dal talento cristallino di Kenan Yildiz che dall’eccellenza della propria formazione femminile. Dopo una votazione record che ha coinvolto oltre 30 milioni di appassionati, sono state svelate le liste definitive dei finalisti che si contenderanno gli ambiti riconoscimenti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
