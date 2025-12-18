Yildiz candidato ai Globe Soccer Awards 2025 per Best Emerging Player | ecco chi in lista con il talento turco Cosa c’è da sapere sull’appuntamento internazionale

Yildiz si prepara a stupire al Globe Soccer Awards 2025, dove è in lizza come miglior talento emergente. Il giovane talento turco si fa strada tra i protagonisti dell’appuntamento internazionale, confermando il suo valore e la sua crescita nel mondo del calcio. Redazione JuventusNews24 vi porta tutte le novità e i dettagli su questa prestigiosa manifestazione che premia le promesse più promettenti del panorama calcistico.

Globe Soccer Awards, lo juventino Kenan Yildiz in corsa tra talenti emergenti - Kenan Yildiz in corsa come talento emergente nel 2025: e' solo una delle candidatura per il Globe Soccer Awards, la manifestazione. tuttomercatoweb.com

Globe Soccer Awards, Juve in corsa con Yildiz e le Women - Kenan Yildiz e le Women rappresenteranno la Juventus ai "Globe Soccer Awards", con la cerimonia di premiazione che avverrà il prossimo 28 dicembre nella splendida ... tuttojuve.com

Con l’infortunio di Vlahovic (che non tornerà in campo prima di tre mesi), Yildiz è un possibile candidato a sostituirlo al centro dell’attacco della Juventus: può fare il falso nove 9 Luca Bianchin, Fabio Russo e Gioele Anelli - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.